EE. UU. ataca Venezuela y captura a Maduro

Estados Unidos ha intervenido con éxito 41 veces (17 directas y 24 indirectas) en países de la región entre 1898 y 1994.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó un ataque a varios puntos militares de Venezuela en la madrugada de ayer sábado 3 de enero y aseguró que Nicolás Maduro fue capturado y trasladado en avión fuera del país, junto con su esposa.

Esto sucedió luego de que varios bombardeos sobre Caracas y el despliegue de helicópteros estadounidenses en la madrugada, imágenes confirmadas por medios locales e internacionales.

Desde septiembre del año pasado, el gobierno de Trump y las fuerzas estadounidenses han desplegado un operativo militar sin precedentes en el Caribe y el Pacífico, que ha causado al menos 28 bombardeos a lanchas señaladas de transportar droga. Esto generó inquietudes de políticos y analistas.

Avión que traslada a Nicolás aterriza en New York

El avión Boeing 757 que trasladó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, desde Guantánamo aterrizó en Nueva York, donde está previsto que comparezca, junto a su esposa Cilia Flores.

Se prevé que el líder chavista y su esposa comparezcan en los próximos días ante un tribunal federal para responder a acusaciones de narcoterrorismo, tras haber sido capturados la madrugada de este sábado por fuerzas estadounidenses en Caracas.

El gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, dio detalles este sábado de la operación “Absolute Resolve” (Determinación Absoluta) en la que fueron capturados el mandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Caracas.

El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, dijo que se trató de una operación que fue resultado de “meses de planificación”, ensayos y coordinación interinstitucional. Detalló que se siguieron todos los pasos de Maduro para “entender cómo se movía, dónde vivía, adónde viajaba, qué comía, qué ropa usaba”.

Más de 150 aeronaves de EE. UU. participaron

Caine detalló que se movilizaron más de 150 aeronaves desde 20 distintas bases terrestres y marítimas del hemisferio occidental. Entre ellas mencionó la participación de cazas F-22, F-35 y F-18, aeronaves EA-18 y E-2, bombarderos B-1, helicópteros y drones pilotados de manera remota, todos coordinados para garantizar la inserción en Caracas y posterior extracción de las fuerzas desde el centro de Caracas, ya con Maduro y Flores capturados.

Según Caine, para el ingreso de los helicópteros se realizaron una serie de ataques en la zona para neutralizar las defensas venezolanas.

Así, helicópteros ingresaron a baja altura y arribaron al complejo de Maduro a las 2:01 de la madrugada del sábado en Caracas (12:01 en México).

Al mandatario no le dio tiempo de ocultarse

Trump detalló que al verse acorralado, Maduro intentó ocultarse en una “zona de seguridad” pero no le dio tiempo de llegar a ella porque fue capturado. Añadió que las fuerzas estadounidenses llevaban “todas las herramientas necesarias” para sacarlo en caso de que hubiera logrado ocultarse.

Según Caine, una vez capturados Maduro y su esposa, se inició la fase de extracción, para la cual se contó con cobertura aérea. Hubo enfrentamientos de nuevo con las fuerzas venezolanas, pero las de Estados Unidos lograron salir de territorio venezolano, sin bajas.

Los helicópteros ya se encontraban sobre el mar con Maduro y Flores a bordo. Los detenidos fueron trasladados al buque anfibio USS Iwo Jima y quedaron bajo custodia del Departamento de Justicia de Estados Unidos para su posterior traslado a Nueva York, donde fueron afincadas las acusaciones de narcoterrorismo contra ambos.

CIA utilizó fuente interna para vigilar a presidente

Elementos del gobierno de Venezuela habrían ayudado a vigilar la ubicación del mandatario, Nicolás Maduro, de acuerdo con la Agencia central de Inteligencia (CIA) citada por el New York Times.

Los agentes en Venezuela, trabajando clandestinamente desde agosto de 2025, recopilaron datos clave que permitieron planificar la operación de forma precisa.

Así es el USS Iwo Jima (LHD-7)

El USS Iwo Jima (LDH-7) es un navío de la Armada de los Estados Unidos que se convirtió en el centro de atención global por ser el centro de custodia temporal del exmandatario venezolano. Se trata de un buque de 257 metros de eslora y más de 40 mil 500 toneladas de desplazamiento.

Esta nave es el séptimo buque de la clase Wasp, columna vertebral de la proyección de poder anfibio de la Marina estadounidense. Está diseñado como un buque multipropósito que puede llevar a bordo una combinación de más de 30 aeronaves, con una amplia cubierta de vuelo y hangares, lo que hizo que esta embarcación fuera esencial para la misión por la posibilidad de recibir a los helicópteros de operaciones especiales que trasladaron a Maduro desde Caracas.

A esto se suma la capacidad de transportar hasta mil 894 marines junto con sus vehículos y equipos. Asimismo, les permiten desplegarse a tierra con lanchas de desembarco o con aeronaves.

EUA acusa a Maduro de alianzas con cárteles mexicanos

Por su parte, la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, indicó que Maduro y su esposa están acusados de conspiración para importar cocaína; posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos; y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. Dijo que pronto responderán ante la justicia estadounidense.

Según el expediente judicial de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, se acusa al líder venezolano e integrantes de su círculo cercano, incluidos su esposa, de presuntos vínculos con organizaciones criminales para introducir drogas a territorio estadounidense.

La acusación señala presuntas alianzas de Maduro, su esposa, Cilia Flores; su hijo, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, y su ministro de Justicia e Interior, Diosdado Cabello Rondón, con cárteles como el de Sinaloa, los Zetas, y el Tren de Aragua.

Así como con organizaciones guerrilleras como las FARC o el Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia, y de forma directa con el líder del Tren de Aragua, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”.

Según el documento compartido por Bondi, Maduro y su círculo cercano usaron las instalaciones del Estado venezolano para supuestamente proteger los cargamentos de los cárteles mexicanos a cambio de sobornos millonarios y ayuda logística.

El documento judicial detalla que figuras clave como Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín “El Chapo” Guzmán mantuvieron nexos con el régimen venezolano para asegurar la producción y transporte de droga.

Delcy Rodríguez niega negociación con EE. UU.

Por su parte, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, descartó una negociación con Estados Unidos, como lo afirmó Donald Trump desde Florida, y recalcó que Nicolás Maduro -apresado por las milicias estadounidenses- es el único presidente legítimo del país caribeño.

“Nicolás Maduro, único presidente legítimo de Venezuela”. Bajo ese lema se instaló en Caracas el sábado el Consejo de Defensa Nacional, a más de 12 horas de los ataques de Estados Unidos contra instalaciones militares en territorio venezolano. Rodríguez encabezó esta sesión en la que descartó una negociación del poder con la Casa Blanca.

En compañía de su hermano Jorge Rodríguez, quien es presidente de la Asamblea Nacional, y de los ministros del Interior, Diosdado Cabello, y de Defensa, Vladimir Padrino López, la vicepresidenta se dirigió al país para reafirmar el apoyo del chavismo a Maduro, pese a ser capturado por Estados Unidos junto con su esposa Cilia Flores y acusado de “narcoterrorismo”.

Rodríguez, mencionada en varias ocasiones este sábado en la conferencia de prensa del presidente Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, negó que esté en negociaciones con Washington para una transición en Venezuela y recalcó que su plan es demandar la liberación de Maduro y su regreso a Venezuela.

Observadores políticos en Caracas sostuvieron que Rodríguez y el alto mando del chavismo han cerrado filas en defensa de Maduro, sin señales, al menos en este mensaje de que están allanados a una negociación con la Casa Blanca, pese a las amenazas del presidente Trump.

Trump sugirió en Fox News que su administración seguirá atacando a los funcionarios del gobierno venezolano si se alinean con Maduro. “Si se mantienen leales, el futuro será muy, muy malo para ellos”, dijo. “Diría que la mayoría ya se han convertido”, añadió.

Rodríguez insistió en sostener que Maduro firmó un decreto de conmoción externa, antes de ser llevado por la fuerza a Estados Unidos, y defendió la aplicación de medidas enmarcadas en un estado de excepción.

Recorridos realizados por diversos periodistas en Caracas y otras grandes ciudades de Venezuela mostraban la tarde de este sábado una tensa calma, pero sin que se observase una militarización de calles y avenidas.