EE. UU. bombardea la isla petrolera de Kharg

Ninguna infraestructura petrolera resultó dañada en la estratégica isla de Kharg, centro petrolero de Irán situado en el Golfo, como resultado de los ataques estadounidenses, informó el sábado la agencia de noticias Fars.

El presidente estadounidense, Donald Trump, había explicado que las instalaciones militares en la isla habían quedado “completamente destruidas” en los ataques.

Durante este ataque se escucharon 15 explosiones, pero “ninguna infraestructura petrolera resultó dañada”, escribió la agencia Fars, citando fuentes sobre el terreno no identificadas.

Las actividades de las compañías petroleras “en la terminal continúan con normalidad”, precisó Ehsan Jahaniyan, vicegobernador de la provincia meridional de Bushehr, citado por la agencia de noticias Irna.

El ataque “no causó víctimas entre el personal militar, los empleados de las compañías ni los residentes de la isla”, añadió.

Según Fars, “el enemigo intentó dañar las defensas del ejército, la base naval de Joshan, la torre de control del aeropuerto y el hangar de helicópteros de la Continental Shelf Oil Company”.