EE. UU. busca decomisar rancho de “El Pelón”

Juan Carlos Valencia González, “El Pelón”, a quien las autoridades estadounidenses identifican como nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tiene un rancho en California que el gobierno de Donald Trump busca asegurar, reveló The New York Post.

El rancho está ubicado en la ciudad de Hemet, al este de Los Ángeles, donde abundan este tipo de propiedades. El Post detalla que Valencia, quien heredó el liderazgo del CJNG tras la muerte de “El Mencho”, adquirió la propiedad de casi cinco acres por 250 mil dólares (4.2 millones de pesos, al tipo de cambio de hoy) en 2011. Desde entonces, añade, el valor del terreno se ha triplicado.

Un entrenador de caballos local le dijo al Post que le alquilaba la propiedad al capo por mil 500 dólares al mes, y que le pagaba en efectivo al tío de este, quien vive en el sur de California.