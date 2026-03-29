EE. UU. despliega buque con tres mil 500 marinos

Estados Unidos desplegó el buque de ataque anfibio USS Tripoli con tres mil 500 marinos adicionales al cumplirse un mes de la guerra contra Irán, informó el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom).

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“Marineros y marinos de EE. UU. a bordo de un USS Tripoli (LHA 7) llegaron al área de responsabilidad del Comando Central, el 27 de marzo”, indicó el organismo militar, sin detallar la ubicación exacta de la nave.

El Centcom explicó que este barco, que puede servir como un portaaviones ligero y una nave de asalto anfibia, es el “buque insignia” para el Grupo Anfibio Tripoli y la Unidad de Expediciones Marinas 31.

“Está compuesta de cerca de tres mil 500 marineros y marinos, además de aeronaves de transporte y combate, así como activos anfibios de ataque y tácticos”, concluyó el breve mensaje del organismo estadounidense.

El despliegue trasciende un día después de revelarse que el Departamento de Guerra contempla enviar 10 mil soldados más a Medio Oriente, según reportó primero The Wall Street Journal, mientras continúan los ataques en la región.

Operación

Al cumplirse un mes de la guerra, no ha descartado una operación terrestre en la República Islámica, lo que ha generado más amenazas de Teherán de redoblar sus ataques contra Israel y objetivos estadounidenses en países del golfo Pérsico, así como de estrechar todavía más su control sobre el estrecho de Ormuz.

La guerra en Irán, que comenzó el 28 de febrero, ha dejado 13 soldados estadounidenses muertos y ha dejado cerca de 300 militares heridos.

Washington y Teherán han iniciado conversaciones indirectas con la mediación de Paquistán.

El presidente Donald Trump anunció el jueves que para dar espacio a las negociaciones, pospuso hasta el 6 de abril el ultimátum dado a Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz, o de lo contrario destruirá sus centrales eléctricas.