EE. UU. e Irán acuerdan nueva línea de negociación

Irán y Estados Unidos acordaron establecer un canal de comunicación para evitar incidentes y garantizar el tránsito seguro por el estrecho de Ormuz, así lo anunciaron los mediadores, Pakistán y Qatar, en un comunicado conjunto.

Asimismo, Irán y Estados Unidos acordaron una hoja de ruta para alcanzar un acuerdo definitivo en un plazo de 60 días, dijeron los mediadores, y subrayaron que las conversaciones técnicas continuarán durante el resto de la semana.

Teherán y Washington decidieron establecer una célula de gestión de conflictos con el Líbano para detener las operaciones militares. “Las partes acordaron establecer una célula de gestión de conflictos, integrada por las propias partes y la República Libanesa, con la facilitación de mediadores, para garantizar el cumplimiento del cese de las operaciones militares en el Líbano”, reza el comunicado de los mediadores.

Trump celebra triunfo de De la Espriella

En otro tema, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que espera “construir una relación sólida” con Colombia tras la victoria del candidato ultraderechista, Abelardo de la Espriella, en las elecciones presidenciales del domingo.

“¡Felicitaciones a ‘El Tigre’, Abelardo de la Espriella, el nuevo presidente de Colombia! Fue un gran honor para mí brindarle mi apoyo y espero trabajar juntos para construir una relación sólida entre Colombia y los Estados Unidos de América, que traerá nuevos niveles de grandeza para ambos países”, escribió el mandatario en la red social Truth Social.

Según el preconteo, y a falta de los resultados oficiales definitivos, De la Espriella se impuso en la segunda vuelta con el 49. 66 % de los votos, frente al 48.7 % del candidato izquierdista, Iván Cepeda.

Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, conversaron el domingo por la noche con De la Espriella para felicitarlo por su victoria.

Durante la campaña, el presidente estadounidense publicó tres mensajes en Truth Social en los que expresó su apoyo al candidato del movimiento Defensores de la Patria y prometió “apoyo total” a Colombia en caso de triunfo.

De la Espriella llega al poder con la promesa de un alineamiento total con la Casa Blanca en materia de lucha contra el crimen organizado y migración.

Su victoria marca un giro respecto a las tensas relaciones entre la Administración Trump y el gobierno saliente de Gustavo Petro, quien fue incluido en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro por presuntos vínculos con el narcotráfico, acusaciones que el mandatario rechaza.

Retirar a EE. UU. de la OTAN

Por otra parte, Donald Trump vuelve a amenazar a la OTAN con retirar a Estados Unidos de la alianza, en un clima de creciente tensión con sus socios, a quienes el presidente estadounidense acusa de no haber colaborado con la operación militar de Washington contra Irán.

La advertencia del comandante en jefe no es nueva, pero ahora suena más amenazante, a dos semanas de la cumbre en Turquía y en vísperas de una reunión en la Casa Blanca con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Todo ello ocurre en el contexto de una revisión de la presencia militar estadounidense en Europa, anunciada recientemente por el Pentágono, y de la decisión de reducir el número de cazas y buques de guerra destinados a las fases iniciales de un eventual conflicto de la OTAN, informó la semana pasada The New York Times.

“No solo estoy decepcionado con Italia, sino también con todos los líderes de la OTAN. No sé si retirarme de la Alianza Atlántica”, declaró Trump en una entrevista con la corresponsal de Tgcom24 en Estados Unidos, Maria Luisa Rossi Hawkins.