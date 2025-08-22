EE. UU. emite alerta de viaje para Venezuela

Por medio de redes sociales, la embajada de Estados Unidos en Venezuela pidió a sus ciudadanos no viajar ni permanecer en el país latinoamericano debido a los graves riesgos de ser víctimas de algún delito.

En su mensaje en X, advierte que en Venezuela se vive un alto riesgo de detención injusta, tortura durante la detención, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de las leyes locales, delincuencia y disturbios civiles.

Por lo anterior pide a “cualquier ciudadano” de Estados Unidos o que tenga cualquier tipo de residencia en la Unión Americana, que no permanezcan en Venezuela y no visiten el país.

La advertencia surge en un contexto donde han aumentado las tensiones entre ambos países, y luego de que el director de la DEA acusara a Venezuela de colaborar con guerrillas colombianas.

Crecen tensiones entre EE. UU. y Venezuela

En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro anunció el lunes el despliegue de 4.5 millones de milicianos, luego de que Estados Unidos aumentara a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a su captura y designarlo como líder del Cártel de los Soles.

El pasado lunes 18 de agosto, Estados Unidos también acusó al ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, y “su pandilla”, de “destruir” al país suramericano.