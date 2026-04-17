EE. UU. endurece política de visas en América

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció una ampliación de su política de restricción de visados en el Hemisferio Occidental, dirigida a todos aquellos que, considere, colaboran “con adversarios” para “socavar” los intereses estadounidenses. Al mismo tiempo, informó que se restringen las visas de 26 personas en la región.

El Departamento de Estado dijo que la administración de Donald Trump “impedirá que las fuerzas hostiles puedan poseer o controlar activos vitales o amenazar la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos en nuestra región”.

En aras de lograr esa meta, anunció una “ampliación significativa de una política de restricción de visados ya existente dirigida a aquellas personas que actúan en nombre de adversarios de Estados Unidos con el fin de socavar nuestros intereses nacionales en nuestro hemisferio, incluida la seguridad regional y la soberanía democrática”.

El comunicado subraya que “la administración Trump utilizará todas las herramientas a su alcance para proteger nuestros intereses de seguridad nacional”.