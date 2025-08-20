EE. UU. envía a destructores cerca de Venezuela

En las próximas 36 horas, tres destructores estadounidenses (buques de guerra) con misiles guiados Aegis llegarán a las costas de Venezuela en el marco de un despliegue ordenado por Estados Unidos con el fin de combatir amenazas de seguridad en la región, específicamente la que plantean los cárteles de droga. Así lo confirmó este martes la agencia de noticias AP, que cita a un funcionario estadounidense al tanto de la planificación.

La semana pasada, el Pentágono ya había adelantado información sobre el despliegue de buques y otras fuerzas estadounidenses en la región, al señalar que enviaría a la zona al Grupo Anfibio de Despliegue Inmediato (Iwo Jima Amphibious Ready Group).

Además, Washington había anunciado el despliegue en el área de la Unidad Expedicionaria de Marines (MEU).

Un oficial del Departamento de Defensa confirmó a la AP que los activos militares han sido asignados a la región en apoyo de los esfuerzos contra el narcotráfico. El funcionario, que tampoco estaba autorizado para comentar sobre la planificación militar, dijo que los buques serían desplegados “a lo largo de varios meses”.

Tal como indicó El Tiempo, se trata del mayor despliegue de Estados Unidos en la región desde la invasión de Panamá en 1989, y se produce después de que, en febrero, Trump designara al Tren de Aragua de Venezuela, a la MS-13 en El Salvador y a seis grupos con base en México como organizaciones terroristas extranjeras. Posteriormente sumó al venezolano Cártel de los Soles, al que liga con el gobierno de Maduro, a la lista.

Responde Maduro

Sin referirse directamente al tema, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, también aseguró que defenderán su mar y no permitirán que “ningún imperio toque suelo sagrado” de su patria.

“Nuestros mares, nuestros cielos y nuestras tierras las defendemos nosotros, las liberamos nosotros, las vigilamos y las patrullamos nosotros. Ningún imperio va a venir a tocar suelo sagrado de Venezuela”, dijo Maduro en un discurso.

Este lunes, Maduro también anunció el despliegue de 4.5 millones de milicianos en respuesta a las “amenazas” de Estados Unidos.

El líder chavista ordenó “tareas” contra “la renovación de las amenazas extravagantes, estrambóticas y estrafalarias” de Estados Unidos contra Venezuela.