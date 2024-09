EE. UU. es corresponsable de la situación en Sinaloa

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que Estados Unidos es corresponsable de la violencia en Sinaloa, tras la entrega y captura de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

¿El gobierno de Estados Unidos es corresponsable de la violencia en Sinaloa?, se le preguntó.

“Sí, claro que sí”, respondió.

En otro tema, también aseguró que el gobierno de Estados Unidos ha dejado de intervenir en temas que solo les corresponden a los mexicanos, como la reforma al Poder Judicial.

El presidente López Obrador dijo que fue un “error” opinar en contra de la reforma al Poder Judicial.

“Nosotros no vamos a Estados Unidos cuando presentar una iniciativa de reforma en el Congreso. Se entendió que esto es un asunto de los mexicanos, y que somos un país libre, independiente y soberano; afortunadamente no ha habido opiniones sobre este asunto”.

El pasado 27 de agosto, el presidente López Obrador puso “en pausa” las relaciones con los embajadores de Estados Unidos, Ken Salazar, y de Canadá, Graeme C. Clark, por cuestionamientos a la reforma al Poder Judicial.

Con la reforma al PJ se erradicará la oligarquía

Así también, López Obrador fue categórico al señalar que la reforma al Poder Judicial se va a erradicar la influencia de la oligarquía que actualmente sirve “solamente a los que tienen influencias, tanto de la delincuencia organizada como de la delincuencia de cuello blanco”.

En ese sentido, el Ejecutivo federal mencionó que con la elección de jueces, magistrados y ministros se logrará que estos no le deban el cargo a nadie porque serán electos por la población.

“Es indispensable la reforma al Poder Judicial. Va a ayudar que los jueces no los elija el presidente, ni senadores ni dirigentes de los partidos porque se repartían por cuotas para hacer acuerdos y componendas y siguiera dominando la oligarquía. Entregaban el Poder Judicial como moneda de cambio para hacer esta alianza de los potentados”, explicó

Confió en que en una década, con la reforma al Poder Judicial, mejorará la impartición de justicia en el país.

Obrador participa en Simulacro Nacional 2024

Más adelante, el mandatario participó este jueves en el Simulacro Nacional 2024, horas después de haber encabezado el izamiento a la bandera del Zócalo en memoria de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017.

Después de terminar su conferencia mañanera en Palacio Nacional, López Obrador participó en el simulacro en punto de las 11:00 horas y salió al patio central del recinto histórico.

El presidente encabezó este jueves en el Zócalo de la Ciudad de México el izamiento de bandera a media asta en memoria de víctimas de los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017.

En su conferencia, el presidente recordó “con tristeza” los sismos de 1985 y 2017 que afectaron a la Ciudad de México y otros estados, con pérdidas de vidas humanas y daño al patrimonio cultural y de las personas.Si llegan manifestantes a mi casa en Chiapas, serán “fifís”El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si afuera de su quinta en Palenque, Chiapas, hay manifestaciones, serán de “fifís” porque quien lo vaya a ver después de que deje Presidencia será un “conservador” disfrazado de simpatizante.

Reiteró que a partir del 1 de octubre no hablará de política ni tendrá relación con ninguna autoridad.

“Solo que me fuese a ver mi presidenta (Claudia Sheinbaum), a ella sí la recibiría, pero no me va a ir a ver porque es mucho muy capaz.

“Digo esto para que no tenga afuera de la casa manifestaciones, y si las tengo ya sé que son fifís, el que me vaya a ver es un conservador en potencia, disfrazado de simpatizante”, advirtió.