EE. UU. ganó; me da igual llegar a un acuerdo: Trump

El presidente Donald Trump defendió que Estados Unidos ya ganó a Irán pase lo que pase en las negociaciones de paz que comenzaron en Paquistán, y declaró que no le importa si se llega a un acuerdo o no.

“Han estado reunidos durante muchas horas. Veremos qué pasa. Independientemente, nosotros ganamos”, declaró el republicano a la prensa en la Casa Blanca antes de volar hacia Florida.

“Desde el punto de vista de Estados Unidos, ganamos”, insistió el mandatario estadounidense. “Que lleguemos a un acuerdo o no, me da igual”.

Trump arremetió de nuevo contra la cobertura de la guerra por parte de los medios de comunicación y subrayó que Estados Unidos ha derrotado a las fuerzas iraníes y a sus líderes.

“Derrotamos a su armada, derrotamos a su fuerza aérea, derrotamos a su defensa antiaérea, derrotamos a su radar. Derrotamos a sus líderes. Todos sus líderes están muertos”, dijo.

También afirmó que pronto reabrirá el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán en represalia por los ataques estadounidenses e iraníes, a pesar de que, según dijo, Estados Unidos no utiliza esa vía marítima, sino que la usan otros países.

Estados Unidos e Irán iniciaron este sábado en Islamabad negociaciones para poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero, unas conversaciones en las que participaron el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf.

Se trata del contacto cara a cara de más alto nivel entre Estados Unidos e Irán desde que ambos países rompieron sus relaciones por la revolución islámica de 1979.