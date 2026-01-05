EE. UU. necesita Groenlandia por razones de defensa

Donald Trump comenzó a desmantelar el régimen chavista en Venezuela, pero ya parece estar proyectado hacia sus próximos planes imperialistas. “Estados Unidos necesita Groenlandia por razones de defensa”, fueron las palabras del inquilino de la Casa Blanca en una entrevista con Atlantic.

Declaraciones que llegaron tras un posteo escrito por la esposa de un asesor del magnate, con un mapa de la isla del Ártico coloreado con la bandera americana y una única palabra amenazante: “Pronto!”. Suficiente para provocar la respuesta del embajador de Copenhague: “Esperamos el pleno respeto por la integridad territorial de nuestro Reino”.

El presidente hizo pública en numerosas ocasiones su visión sobre la inmensa isla de hielo, un territorio autónomo bajo la corona danesa y rico en minerales esenciales para la alta tecnología: debería ser anexada por Estados Unidos por cuestiones de seguridad nacional.