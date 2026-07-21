EE. UU. ofreció beneficios a Joaquín Guzmán

Autoridades federales estadounidenses presionaron a Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, para que se entregara, y sugirieron que se podía beneficiar si revelaba información o entregaba a otros miembros del Cártel de Sinaloa, reveló este lunes el periodista Keegan Hamilton, del diario Los Angeles Times.

Las versiones sobre cómo ocurrió la captura de Joaquín Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada en un aeropuerto cerca de Nuevo México, el 25 de julio de 2024, tienen aún cabos sueltos.

“El Mayo”, quien el lunes fue sentenciado a cadena perpetua por un tribunal de Nueva York, alega que Guzmán lo “secuestró” para entregarlo a la justicia estadounidense.

El hijo de “El Chapo” confirmó la versión cuando se declaró culpable, en Chicago, de los cargos de tráfico de drogas que se le imputan. Señaló, en diciembre pasado, que actuó pensando en que entregar al “Mayo” podría beneficiarlo.

En ese momento, la justicia estadounidense subrayó que no tuvo que ver con la entrega de “El Mayo” y que no beneficiaría a Guzmán por entregarlo. Sin embargo, Hamilton citó a fuentes familiarizadas con la operación.

Los agentes, de acuerdo con esas fuentes, sugirieron al “Chapito” que podía conseguir un acuerdo más favorable si, al entregarse, aportaba pruebas clave o llevaba consigo a otros miembros del cártel. Hamilton subraya que no se discutieron detalles concretos.

Según las fuentes, antes de su detención, Guzmán López avisó a los agentes estadounidenses de que llegaría en cualquier momento y les dio a entender que llevaba algo que les gustaría y con lo que pretendía negociar.