EE. UU. ordena evacuaciones en islas de Carolina del Norte

El huracán Erin, de categoría 4, aumentará “dramáticamente” su tamaño en los próximos días, cuando pase entre la costa este de Estados Unidos y Bermudas, lo que ha obligado a ordenar la evacuación de algunas islas turísticas en Carolina del Norte.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos advirtió en su último boletín que Erin se encuentra 180 kilómetros (110 millas) al norte de las Islas Turcas y Caicos, ubicadas en el Caribe, con vientos máximos sostenidos de hasta 220 kilómetros por hora (140 millas por hora).

Movimiento

Además, avisó que su trayectoria esperada -en paralelo a la costa este estadounidense- viró ligeramente hacia el oeste, aproximándose hacia la costa de Estados Unidos.

Se ordenaron evacuaciones a partir del lunes en la isla de Hatteras y la isla de Ocracoke, en los Outer Banks.

Hay preocupaciones de que varios días de fuerte oleaje, vientos y olas altas destruyan partes de la carretera principal que corre a lo largo de las islas de barrera, indicó el Servicio Meteorológico Nacional. Las autoridades advirtieron que algunas rutas podrían ser intransitables durante varios días.