EE. UU. pretende evaluar sistema de voto en Brasil

El gobierno estadounidense, presidido por Donald Trump, se prepara para enviar a Brasilia a dos altos funcionarios del Departamento de Estado con el objetivo de cuestionar la confiabilidad del sistema de voto electrónico, a poco más de dos meses de las elecciones presidenciales del 4 de octubre.

La información fue publicada por The Washington Post, que cita a funcionarios estadounidenses y brasileños al tanto del plan.

La delegación estaría integrada por Riley M. Barnes, secretario adjunto, y Samuel Samson, subsecretario adjunto del Departamento de Estado.

Según el diario, ambos funcionarios tienen previsto reunirse con referentes críticos del sistema de urnas electrónicas y recopilar información para elaborar un informe destinado a poner en duda la fiabilidad del mecanismo de votación utilizado en Brasil.

El gobierno brasileño de Luiz Inácio Lula da Silva considera la iniciativa como un intento de interferencia en el proceso electoral y aseguró que actuará para impedir cualquier efecto sobre los comicios. Dos altos diplomáticos brasileños calificaron la misión como “completamente incompatible con la democracia brasileña” y afirmaron que el Ejecutivo protegerá la integridad del proceso.

El Departamento de Estado confirmó el viaje de los funcionarios, pero evitó responder sobre el objetivo de la misión o sobre eventuales cuestionamientos a la integridad del sistema electoral brasileño.