EE. UU. recalca trabajo con México contra narco

La embajada de Estados Unidos en México recalcó que la administración de Donald Trump trabaja con el gobierno mexicano con las drogas y el tráfico de armas.

En un espacio de preguntas y respuestas en sus redes sociales, la embajada a cargo del embajador Ronald Johnson calmó los ánimos de usuarios de X que se expresaron con malas palabras.

“Lastima que no vea el trasiego de armas y droga en la frontera, o se hacen pendejos?”, comentó un usuario de la red social.

“¡Hey! Sin malas palabras amigo. Sí trabajamos en conjunto con el Gobierno de México para combatir el tráfico ilegal”, contestó la representación diplomática estadounidense.

“¿Porque no detienen el tráfico de armas desde su país a MX?”, le cuestionaron.

“Siempre trabajamos en conjunto con el gobierno mexicano para combatirlo”, contestó.

En otra publicación, destacó que el narcotraficante Zhi Dong Zhang “Brother Wang” fue regresado desde México para enfrentar cargos internacionales por narcóticos y “lavado” de dinero en Nueva York y Georgia.