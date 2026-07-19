EE. UU. retira lechuga producida en México

Taylor Farms, uno de los mayores productores de verduras frescas y ensaladas empacadas de Estados Unidos, con sede en California, comenzó un retiro voluntario de lechuga iceberg, tras posible vínculo con el brote de ciclosporiasis en el país.

El anuncio llega después de que el viernes los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. vincularan la enfermedad parasitaria, que causa “diarrea explosiva” entre otros síntomas, con la lechuga tipo que la firma suministra a ciertos restaurantes Taco Bell, identificados como la fuente de la enfermedad en decenas de casos.

Según un comunicado disponible en la web de la compañía y publicado este sábado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), la subsidiaria mexicana de Taylor Foods, con sede en el estado de Guanajuato, optó por retirar toda la lechuga iceberg que produce “debido a la posibilidad de que esté contaminada con cyclospora”, el parásito responsable del brote que está presente en cultivos contaminados con materia fecal.

El retiro de productos no solo afecta a las bolsas de lechuga iceberg, también a todas las mezclas y kits para ensalada que incluyen hojas o trozos de ese tipo de lechuga, todos distribuidos en más de la mitad de los estados de EE. UU. entre el 29 de junio y el 16 de julio.

Taylor Farms insta a los consumidores que hayan comprado productos incluidos en la lista a que la desechen de inmediato y no los consuman; asimismo, recomienda a aquellos que presenten problemas de salud consultar a su médico y también llamar a su número atención al cliente en Estados Unidos (855-455-0098) para consultar cualquier duda.