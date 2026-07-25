EE. UU. revisa con Defensa y Semar temas de seguridad

La embajada estadounidense informó que el general Greg Guillot, comandante del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte y del Comando Norte de Estados Unidos, visitó Veracruz, donde abordó temas estratégicos de Seguridad.

En su visita a nuestro país el 22 de julio, el general Guillot se reunió con el titular de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), general Ricardo Trevilla, y con el de la Secretaría de Marina (Semar), almirante Raymundo Pedro Morales.

El Comando Norte señaló que esta serie de “encuentros estratégicos” marca un hito significativo en la relación bilateral de defensa.

“Los líderes abordaron temas estratégicos clave, como el entrenamiento especializado en operaciones especiales y contra cárteles, el intercambio de información y la cooperación en protección de fuerzas en relación con los sistemas aéreos no tripulados y las mejores maneras de contrarrestarlos”, expuso.

El Comando Norte indicó que los altos mandos militares han transformado una sólida colaboración profesional en un extraordinario vínculo personal.