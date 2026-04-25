EE. UU. revive fusilamiento para ejecuciones

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ordenó a la Oficina de Prisiones que ampliara los protocolos de la pena de muerte para incluir inyecciones de pentobarbital y pelotones de fusilamiento, como parte de medidas más amplias para fortalecer la pena de muerte a nivel federal.

“Entre las medidas adoptadas se encuentran la readopción del protocolo de inyección letal utilizado durante la primera administración Trump, la ampliación del protocolo para incluir otros métodos de ejecución, como el fusilamiento, y la simplificación de los procesos internos para agilizar los casos de pena de muerte. Estas medidas son cruciales para disuadir los crímenes más bárbaros, hacer justicia a las víctimas y brindar un cierre largamente esperado a los seres queridos que han sobrevivido”, indica en comunicado que acompaña al informe “Restablecimiento y fortalecimiento de la pena de muerte federal”.

“El fiscal general interino Blanche ya ha autorizado la solicitud de sentencias de muerte contra nueve de estos acusados, incluidos tres miembros de la MS-13, dos de los cuales son inmigrantes indocumentados, acusados del asesinato de un testigo federal”, menciona.