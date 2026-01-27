EE. UU. sube aranceles a Corea del Sur al 25 %

El presidente estadounidense, Donald Trump, aumentará los aranceles a los productos surcoreanos del 15 al 25 %.

El inquilino de la Casa Blanca anunció el aumento en su plataforma de redes sociales Truth, explicando que está vinculado a la negativa de la legislatura surcoreana a aprobar el acuerdo arancelario alcanzado entre ambos países en julio.

“Aumentaré los aranceles a los automóviles, la madera, los productos farmacéuticos y todos los demás aranceles recíprocos del 15 % al 25 %”, declaró Trump.