EE. UU. y China alcanzan primer acuerdo arancelario

China y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo sobre los aranceles. Al término de dos días de intensas negociaciones, los negociadores anunciaron un entendimiento preliminar que evita la entrada en vigor de nuevos aranceles del 100 % contra Pekín y allana el camino para un encuentro entre el presidente chino, Xi Jinping, y el estadounidense Donald Trump. Ahora, a los dos líderes les corresponde finalizarlo.

El acuerdo alivia la tensión entre las dos superpotencias económicas y parece evitar una inminente guerra comercial a gran escala.

Los detalles proporcionados hasta ahora son vagos. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, mencionó un acuerdo sobre la soja y tierras raras, con China comprometiéndose a posponer un año la entrada en vigor de las restricciones a la exportación, revisando la medida mientras tanto.

La delegación china habló de un “consenso positivo”, indicando que la negociación va por buen camino, pero no ofreció referencias a las tierras raras, tema sobre el que Trump lanzó su “campaña de Asia”.

Acuerdo

En su gira por Malasia, Japón y Corea del Sur, el presidente pretende firmar acuerdos con otros países -ya lo hizo con Malasia- para obtener minerales esenciales y así reducir la dependencia estadounidense de Pekín.

El acuerdo sienta las bases para un encuentro positivo entre el presidente estadounidense y el chino, el primero desde 2019.