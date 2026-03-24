EE.UU. emite alerta mundial a ciudadanos

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha emitido una “advertencia global” dirigida a los ciudadanos estadounidenses que residen fuera del país, especialmente en Medio Oriente, instándolos a tomar precauciones ante la guerra en curso con Irán.

“Los grupos que apoyan a Irán podrían atacar otros intereses estadounidenses en el extranjero o lugares vinculados con Estados Unidos y/o ciudadanos estadounidenses en todo el mundo”, sostiene el mensaje.

“Los ciudadanos estadounidenses en el extranjero deben seguir las indicaciones contenidas en las alertas de seguridad emitidas por la embajada o consulado estadounidense más cercano”, prosigue el comunicado publicado en el sitio web del Departamento de Estado.