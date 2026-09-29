EE.UU. revoca las visas de decenas de funcionarios de AL

Estados Unidos canceló este lunes visas de jueces, altos funcionarios y empresarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, a los que acusa de corrupción, vínculos con el narcotráfico o de conspirar contra sus respectivos gobiernos.

Entre los sancionados están magistrados de la Corte Suprema, altos cargos policiales, fiscales y un empresario bolivianos; un empresario y una senadora colombianos, y un magistrado del primer juzgado constitucional de Lima, según el comunicado del Departamento de Estado.

La lista de sancionados incluye a Roger Mariaca, fiscal general de Bolivia, a quien Estados Unidos acusa de aceptar sobornos de narcotraficantes para ayudarles a evadir la justicia.

La retirada de visas a esos altos cargos y a sus familias forma parte de los compromisos asumidos en la alianza Escudo de las Américas, creada a iniciativa del presidente Donald Trump en marzo de este año, explicó el comunicado del Departamento de Estado.

“Bajo la administración Trump, los funcionarios extranjeros corruptos ya no pueden entrar libremente a Estados Unidos”, aseguró el texto.

“Esta política restringe la expedición de visas para los ciudadanos extranjeros, y sus familiares directos, que socaven a un gobierno elegido democráticamente mediante actividades de corrupción o narcotráfico en nuestra región”, añadió.

El gobierno conservador boliviano vivió semanas de protestas que paralizaron buena parte del país, hasta que el 20 de junio el presidente decretó el estado de excepción, que sigue vigente.

Colombia acaba de elegir a un presidente, Abelardo de la Espriella, que se presenta a su vez como aliado de Trump, tras una reñida campaña electoral y acusaciones contra la oposición de izquierda de haber intentado impedirle llegar al poder.

Ecuador es otro de los países aliados de Washington, inmerso en una guerra contra el crimen organizado que cuenta con el apoyo de fuerzas militares estadounidenses, mientras que Perú también acaba de elegir a una presidenta conservadora, tras otra reñida y tensa campaña.

Esos cuatro países forman parte del Escudo de las Américas, que agrupa a una quincena de países de la región.