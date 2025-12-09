Ejecutan a cinco personas en 24 horas

Al menos cinco personas ejecutadas fueron localizadas en las 24 últimas horas en los municipios de Centro, Paraíso y Huimanguillo.

En la madrugada del domingo, dos hombres fueron ejecutados a balazos en la colonia Municipal de Centro y, momentos más tarde, en la colonia Gaviotas Sur de la capital tabasqueña, se reportó un ataque armado contra un conductor de pochimovil, quien perdió la vida.

Según testigos, el ruletero circulaba a bordo de su unidad marcada con el número económico 300 en las inmediaciones de la Secundaria Técnica número 39, cuando hombres armados lo interceptaron y abrieron fuego contra él.

También durante el fin de semana se reportó el asesinato de un hombre en el interior del bar “Sabor Tropical”, en el municipio de Paraíso.

Según testigos, una persona llegó a bordo de una motocicleta, ingresó al establecimiento y disparó contra el sujeto que perdió la vida en el sitio.

En otro hecho, las autoridades localizaron el cuerpo de un hombre sin vida y con huellas de tortura en la localidad de Francisco J. Santamaría primera sección, de Huimanguillo.

Los restos estaban en un rancho dedicado a la plantación de hule, ubicado en el kilómetro 9 de la carretera Chontalpa-Malpaso.

La víctima ya se encontraba en estado de descomposición y con las manos atadas y la cara tapada con una bolsa negra, además que, a un costado, localizaron una cartulina con un mensaje de advertencia a grupos delincuenciales contrarios.

A pesar de esta serie de hechos violentos, el gobernador Javier May Rodríguez presumió en su rueda de prensa matutina una disminución en el número de homicidios en la entidad.