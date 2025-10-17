Ejecutan operativos en todo el país

Autoridades federales localizaron e inhabilitaron un área de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina, aseguraron mil 850 litros de sustancias químicas en Cosalá, Sinaloa, en el poblado Estancia de Los García.

Pérdidas

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 37 millones de pesos (mdp). El gabinete de Seguridad informó de los eventos del miércoles 15 de octubre, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad.

En Tijuana, Baja California, los uniformados catearon un inmueble, aseguraron 295 kilos de goma de opio y cinco kilos de metanfetamina. El costo de la droga asegurada es de 12.9 mdp.

En la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX), policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) arrestaron a un hombre implicado en el homicidio de un abogado, le aseguraron un arma corta, cartuchos, diversas dosis de droga y cuatro celulares.

En la alcaldía Xochimilco, los efectivos catearon un inmueble vinculado con el desmantelamiento de vehículos robados, detuvieron a dos hombres, aseguraron un arma corta, cartuchos, metal cortado y grabado con un número de serie, dos placas de circulación del Estado de México y espejos retrovisores.

En Saltillo, Coahuila, en la carretera Zacatecas-Saltillo, los elementos al realizar una inspección a un vehículo detuvieron a una mujer, le aseguraron 12 armas de fuego y cartuchos.

En Tepic, Nayarit, los uniformados liberaron a una persona privada de su libertad, aseguraron cuatro armas largas, un arma corta, un aditamento lanzagranadas, 33 cargadores, mil 103 cartuchos, tres granadas, cuatro chalecos tácticos, dos uniformes tácticos y cinco cuchillos.