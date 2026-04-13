Ejemplo económico pese a entorno global adverso

En la inauguración del primer Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que, a pesar de las condiciones internacionales adversas, México se mantiene como un referente en distintos sectores económicos, destacando estabilidad, crecimiento y control inflacionario.

Acompañada por la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, la mandataria subrayó que su administración trabaja para sostener el precio de los combustibles y evitar presiones inflacionarias.

La titular del Ejecutivo federal también resaltó la estabilidad del peso frente a escenarios internacionales complejos, así como los esfuerzos coordinados con el sector empresarial, incluso que las ventas de autos han aumentado —pese a la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos—.

“A pesar de las circunstancias difíciles que vive el mundo, México es un ejemplo. Recientemente presentamos algunos datos importantes de lo que ha ocurrido en los primeros tres meses de 2026: aumentaron las ventas de vehículos en el país y creció el turismo, con casi 10 % más visitantes en enero y febrero”, destacó.

Agregó: “Estamos buscando mantener el precio de los combustibles para que no tengamos un proceso inflacionario en el país, con la colaboración de empresarios y garantizando que la canasta básica no aumente”, afirmó.

Ebrard destaca contexto internacional

Durante la inauguración del primer Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar en Huamantla, a su vez el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destacó el contexto internacional en el que se desarrollan estas acciones y el papel del Gobierno Federal para mantener el rumbo económico en medio de la negociación del T-MEC.

“Entonces, al mismo tiempo que se negocian tratados comerciales, la presidenta ha tenido que enfrentar tiempos muy difíciles; al mismo tiempo está preparando lo que viene”, señaló.

Sheinbaum añadió que estos resultados son producto de una estrategia integral que incluye impulso al campo, fortalecimiento del mercado interno y atracción de inversión extranjera. En ese sentido, expresó confianza en el desempeño económico del país para el resto del año.

“Se dice fácil, pero es un trabajo constante. Yo me siento muy confiada, muy optimista para 2026”, concluyó.

Inaugura primer Polo de Bienestar

Por lo anterior, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar (Podecobi) en Huamantla, Tlaxcala —el primero de 15 que se pondrán en marcha en todo el país—, el cual contempla una inversión nacional y extranjera de 540 millones de dólares (mdd) en 53 hectáreas de terreno, lo que generará más de 5 mil empleos directos e indirectos, con el objetivo de que haya desarrollo regional como parte del Plan México.

“Esto es parte de lo que llamamos el Plan México. ¿Qué es el Plan México? Más producción en el país y mayor bienestar para la gente, en pocas palabras. México importa muchos productos y muchos de esos productos podrían o pueden producirse en México; es un trabajo de mucho detalle, de mucha comunicación con las empresas, pero el objetivo es ese, producir más en nuestro país, por eso la marca Hecho en México que hemos impulsado nuevamente y el objetivo es generar más inversión en México nacional y extranjera que nos permita mayor desarrollo.

“Ahora, la inversión no lo es todo, el modelo de desarrollo del Plan México tiene que ver con lo que representamos con la llamada Cuarta Transformación o con lo que hemos puesto en el centro que es la Prosperidad Compartida o dicho de otra forma, ‘por el bien de todos, primero los pobres.

“Lo que queremos es que el Estado, nosotros, el recurso público se invierta en la gente”, puntualizó desde el Podecobi en Huamantla, Tlaxcala. Destacó que los Podecobi son espacios que se urbanizan con los servicios básicos, tales como vivienda para los trabajadores, escuelas, agua, transporte, entre otros. Esto hace atractivas a estas regiones para recibir inversiones, las cuales, además, cuentan con incentivos especiales.

La jefa del Ejecutivo federal agradeció a las empresas que confiaron en el modelo de los Podecobi, los cuales garantizan un estado de bienestar y, al mismo tiempo, condiciones de inversión sustentable que permiten al país seguir creciendo.