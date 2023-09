Ejército ha entregado toda la información: AMLO

En la conferencia de prensa de ayer miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador desmintió que el Ejército Mexicano no haya entregado toda la información sobre el caso Ayotzinapa.

En ese contexto, López Obrador compartió que —a la fecha— se ha avanzado en las investigaciones y descartó una ruptura con las familias, porque “no hemos fallado ni vamos a fallar”, subrayó.

El mandatario federal descartó los argumentos esgrimidos por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que en su último informe sobre los hechos planteó que tanto el Ejército como la Marina tienen “información vital” para el caso, la cual aún no se ha dado a conocer.

A un año y 10 días de que termine su mandato, el jefe del Ejecutivo federal se comprometió a resolver el caso.

Se le interrogó si hay un riesgo de ruptura con los padres, a lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador contestó: “No hay motivo de rompimiento, no hemos fallado ni vamos a fallar, e independientemente de lo que puedan decir en este caso los padres, que tienen todo el derecho de manifestarse, porque es mucho dolor por la ausencia de sus hijos, y eso es entendible, es muy humano; pero independientemente de eso y de lo que puedan decir, y eso me importa muchísimo menos, los medios de manipulación, lo importante aquí es tener la conciencia tranquila”.

“Una volada” que se acusara a CSG

En otro tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a su acérrimo rival político, el expresidente Carlos Salinas de Gortari, que “no se preocupe” porque es una “volada” que lo llamara a cuentas para acusarlo de tortura en el caso Colosio.

En su conferencia se refirió de manera irónica a una columna del periodista Raymundo Riva Palacio en la cual señala que López Obrador busca acusar al ex presidente priista de tortura contra Mario Aburto, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio, así como de violaciones al debido proceso en el caso.

“¿De dónde saca esto? Aquí aprovecho para decirle al licenciado Salinas que no se preocupe, porque no he recibido ni un solo informe, ni un solo escrito sobre esto, pero éste ya voló”, declaró el presidente López Obrador.

Rechaza pase directo al Senado“¡Safo!”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador al rechazar la iniciativa del senador Alejandro Rojas Díaz-Durán (de Morena), para que los expresidentes —una vez que concluyan su mandato— tengan pase directo al Senado.

“Lo voy a decir de manera coloquial, ¡safo!, a mí que no me metan en eso, yo soy un hombre de convicciones y principios, me queda un año y 10 días y ya termino, entrego la banda presidencial y me jubilo, y no acepto ningún cargo hacia adelante”, dijo López Obrador.