Ejército llama a la unidad nacional

El general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional (Defensa), llamó a la unidad nacional para desterrar las conductas antisociales que dañan a México, como la delincuencia, la discriminación, la drogadicción y la violencia.

En el marco del primer Desfile Cívico Militar de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por el 125 Aniversario de la independencia de México, el general secretario exhortó a la sociedad mexicana a impulsar la educación, la igualdad, la equidad, el civismo, el cuidado del medio ambiente, el trabajo y el deporte.

“Quiero finalizar haciendo un llamado a la unidad nacional para que sumemos fuerzas y desterremos las conductas antisociales que dañan al pueblo de México, como la delincuencia, la discriminación, la drogadicción y la violencia”.

Por primera vez una mujer encabeza el desfile

El secretario de la Defensa Nacional aseguró que todas las Fuerzas Armadas se sienten orgullosas de participar en este desfile, que por primera vez, destacó, tiene a una mujer como comandanta suprema de las Fuerzas Armadas.

“Nos sentimos sumamente orgullosos y emocionados al participar en este evento en el que por primera vez en toda la historia del país, una mujer jefa de Estado, nuestra presidenta de México y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, presidirá esta parada cívica militar”.

Añadió que este evento también es histórico, ya que en contribución a la política nacional de igualdad del gobierno, “de manera inédita participarán en este importante evento más de cinco mil mujeres representando dignamente al Ejército”, de los 16 mil efectivos que participarán en total.