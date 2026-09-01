Ejército Mexicano abate a “El Güicho”

Personal del Ejército Mexicano abatió a dos integrantes de un grupo armado en los límites de Los Reyes, Michoacán y Santa María del Oro, Jalisco.

Los reportes señalan que el convoy militar realizaba un despliegue operativo cuando fueron atacados a tiros por sujetos armados que viajaban en cuatrimotos, por lo que los oficiales repelieron la agresión.

Dos bajas criminales

Los informes preliminares indican que en el lugar, dos de los atacantes quedaron abatidos y sus cuerpos trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) de la región Morelia, donde continuarán las actuaciones y en su caso la identificación de los cuerpos.

Autoridades de las diferentes áreas de seguridad confirmaron que entre los delincuentes muertos está Luis Enrique Barragán Chávez, “El Güicho”, líder del grupo armado autonombrado El R5, por quien el gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de tres millones de dólares a quien proporcionara información para su captura.

En el lugar también fue abatido uno de los escoltas de “El Güicho”, confirmaron las fuentes consultadas.

El personal militar aseguró además de los vehículos, armas largas y cortas, así como cartuchos útiles.