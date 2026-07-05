El 11 de julio EUA e Irán retomarán negociaciones

Estados Unidos e Irán celebrarán una nueva ronda de negociaciones el próximo 11 de julio en Pakistán, en un nuevo intento por avanzar hacia un acuerdo definitivo tras el memorando de entendimiento firmado el mes pasado. La información fue difundida por la cadena saudita Al Arabiya, que citó fuentes conocedoras de las conversaciones.

De acuerdo con esas fuentes, la agenda de los contactos incluirá tres temas centrales: el levantamiento de las sanciones estadounidenses contra Teherán, la liberación de los fondos iraníes congelados en el extranjero y el futuro del programa nuclear de la República Islámica.

Al Arabiya añadió que Teherán definirá el nivel de representación de su delegación una vez concluyan los funerales del líder supremo Alí Jameneí, fallecido durante la guerra entre Irán e Israel.

Las exequias, que se desarrollan durante seis días en distintas ciudades de Irán e Irak, reúnen a millones de personas y han postergado las principales decisiones diplomáticas del nuevo liderazgo iraní.

La nueva ronda de contactos llega después de las conversaciones técnicas celebradas en Doha y del memorando suscrito por ambas partes, que establece un plazo de 60 días para negociar un acuerdo integral sobre el programa nuclear iraní y otros asuntos bilaterales.