El 53.3 % de aspirantes convocados no asisten

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) confirmó que el 53.3 por ciento de los aspirantes convocados a la ciudad de Oaxaca, no se presentaron para aplicar el examen de control.

En un comunicado, precisó que únicamente asistieron a la evaluación un total de 894 jóvenes de los mil 920 que fueron convocados; es decir, el 46.7 % de los aspirantes.

El jueves, el director general de Comunicación Social de la UNAM, Mauricio López, detalló que de los convocados de los estados de Oaxaca, Chiapas y Tabasco, solo mil 293 descargaron su cita.

En la ciudad de Oaxaca la aplicación del examen de control se dividió en tres turnos: de las 9:00 a 12:00, de las 13:00 a 16:00 y de las 17:00 a las 20:00 horas. Durante la jornada, se observó que alrededor de la mitad de los espacios destinados para los aspirantes se encontraban vacíos en cada uno de los turnos.

Este viernes, la UNAM informó que la aplicación del examen de control presencial para ingresar a la licenciatura se realizó sin contratiempos.

Concluyen sin incidentes

Por lo anterior, la máxima casa de estudios reportó que concluyó sin contratiempos la aplicación del examen de control presencial para el ingreso a licenciatura en las sedes de León, Guanajuato, y Oaxaca, donde en conjunto participaron 2 mil 611 aspirantes.

De acuerdo con la institución, en León asistieron mil 717 personas durante los dos días de aplicación, mientras que en Oaxaca se presentaron 894 jóvenes registrados. Los aspirantes resolvieron una prueba digital de 120 reactivos mediante tabletas sin conexión a internet, bajo supervisión presencial permanente.

La máxima casa de estudios informó que el proceso continuará el próximo domingo 16 de agosto en Tijuana, Baja California, y posteriormente del 17 al 19 de agosto en la Ciudad de México, como parte de la estrategia implementada tras la revisión del proceso de admisión a licenciatura.

En Tijuana se realizarán dos turnos, de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 horas. En la Ciudad de México habrá tres turnos diarios: de 9:00 a 12:00, de 13:00 a 16:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

La UNAM recordó que el portal “Tu Sitio” permanece habilitado para que los aspirantes generen su cita hasta un día antes de la fecha programada para la aplicación del examen en cada sede.