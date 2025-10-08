El 70 % de este país está tomado por el crimen

El pasado 26 de septiembre, en un congreso evangélico, el diputado de Morena, Hugo Eric Flores, afirmó que el 70 % del territorio mexicano está gobernado por presidentes municipales que obedecen las órdenes de grupos criminales.

“70 % de este país está tomado por el narcotráfico. ¿Quiénes gobiernan a los presidentes municipales? ¿Los presidentes municipales gobiernan al crimen organizado en este país? No nos engañemos, el crimen organizado pone a los presidentes municipales”, aseguró.

Dijo que los grupos criminales “pasaron de financiar, a poner ellos a los gobernantes. La tercera etapa que estamos viviendo, ellos son los gobernantes”, expresó.

Al respecto, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, descalificó las aseveraciones de su compañero de bancada, y dijo que debe probar sus dichos. Sin embargo, no desmintió que el crimen organizado gobierne regiones del país.

También dijo: “Yo no tengo las cifras y no tengo pruebas para ratificar una cosa así, yo niego que sea así, y él es el que tiene que probar que su dicho es real”.

Ediles deben invertir en cinco rubros: Luisa Alcalde

La dirigente nacional de Morena Luisa María Alcalde señaló que se manipularon sus declaraciones, respecto a que en los gobiernos de Morena no hay baches. Afirmó que se trata de la meta a cumplir con el plan en los municipios.

“Decía de que yo dije que en los gobiernos de Morena no hay baches. Yo no dije eso, porque así se manipula también la información. No digo que usted, sino que los medios lo manipularon”, sostuvo en conferencia de prensa en Nayarit.

“¿Qué era lo que yo planteaba? Yo decía que tenemos que avanzar en que todos nuestros presidentes municipales, de manera prioritaria, manden recursos a estos cinco rubros donde hay muchísimo rezago”, manifestó la dirigente.

Recordó que esto es parte del plan municipalista para atender problemas de pavimentación, drenaje, agua, basura, iluminación pública, entre otros.