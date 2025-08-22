“El 85”, exlíder del CJNG, negocia acuerdo

Erick Valencia Salazar, “El 85”, negocia un acuerdo de cooperación con la fiscalía estadounidense, informaron fuentes jurídicas. El cofundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es considerado el integrante más sanguinario del cártel y se le acusa de cargos de narcotráfico.

“Las partes han estado negociando de buena fe y las negociaciones de culpabilidad continúan. El abogado sigue revisando las pruebas con el acusado y discutiendo una variedad de opciones para resolver el caso sin ir a juicio”, indicaron los litigantes Bonnie S. Klapper y Daniela Posada.

Valencia tenía programada una siguiente audiencia de seguimiento para el 8 de octubre. El juez James E. Boasberg autorizó el aplazamiento de la vista y fijó como nueva fecha el 29 de octubre.