El 9 de enero comienza el registro de líneas

En diciembre de 2025, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) aprobó nuevos lineamientos para la identificación de las líneas telefónicas móviles, mismas que este año deberán ser vinculadas a una persona física o moral.

La medida busca eliminar el anonimato que permite usar este servicio de comunicación para actividades delictivas.

Es importante mencionar que todas las líneas telefónicas que no sean asociadas, dejarán de servir. Por eso, hoy te decimos cuándo comienza el trámite.

El próximo 9 de enero comienza el registro de las líneas telefónicas móviles en México. De acuerdo con la CRT, la identidad de los titulares será resguardada por los operadores telefónicos, en cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

En caso de que no se realice el registro, la línea telefónica será dada de baja y únicamente se le permitirá la realización de llamadas de emergencia.