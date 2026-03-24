El 90 % de gasolineras cumple acuerdo de precio

El procurador federal del Consumidor, César Iván Escalante Ruiz, informó que 90 % de las estaciones de servicio del país cumplen con el acuerdo para mantener el precio de la gasolina regular por debajo de 24 pesos por litro, como parte de la estrategia nacional para estabilizar los combustibles.

Durante la presentación del programa Quién es quién en los precios, el funcionario detalló que actualmente 11 mil 259 estaciones respetan el compromiso establecido, mientras el precio promedio nacional se ubicó la semana pasada en 23.67 pesos por litro.

“Tenemos un precio promedio nacional de 23.67 pesos el litro de gasolina regular y el 90 % de las estaciones está cumpliendo con el acuerdo”, señaló.

Escalante Ruiz explicó que, a través de los monitoreos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), se identificaron estaciones con precios justos y márgenes de ganancia que no superan los dos pesos por litro.

No obstante, también advirtió sobre casos donde los precios superan el acuerdo voluntario. El titular de Profeco reiteró que los monitoreos continuarán para incentivar precios competitivos y proteger la economía de los consumidores, al tiempo que llamó a la población a comparar costos antes de realizar sus compras y utilizar las herramientas digitales disponibles en la página oficial del organismo.