El AIFA y Mexicana van muy bien: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó los buenos resultados del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) con un acumulado al 30 de marzo de 18.6 millones de pasajeros transportados; asimismo, de Mexicana de Aviación, con cerca de un millón de pasajeros y un 95 % de satisfacción.

“Es un aeropuerto rentable que tiene cada vez más pasajeros; que en carga también va muy bien, y tiene un potencial de crecimiento muy grande. Entonces, va muy bien el AIFA y va muy bien Mexicana. Y estamos muy orgullosos además de quienes dirigen”, puntualizó en la conferencia matutina Las mañaneras del pueblo.

Sobre Mexicana de Aviación, señaló que es importante que existan aerolíneas del Estado que pertenezcan al pueblo de México, ya que ofrecen precios accesibles y conectan con destinos a los que otras líneas comerciales no llegan. Por otro lado, respecto al AIFA celebró que el aeropuerto llegó a su punto de equilibrio en el 2024.

Comparte caminata con su esposo

Como parte del descanso que se tomó en Semana Santa, la presidenta compartió que tuvo una caminata junto a su esposo Jesús María Tarriba.

En sus redes sociales, reiteró sus mejores deseos a todos los mexicanos en temporada de reflexión. “Una mañana de caminata con Jesús disfrutando la naturaleza. Mis mejores deseos a todas las mexicanas y mexicanos”, escribió.

En la foto compartida, la mandataria aparece vestida con ropa deportiva, gorra y audífonos.

La presidenta de México informó anteriormente que durante los días de Semana Santa permanecería en la Ciudad de México junto con su esposo, periodo que aprovecharía para convivir con su familia, descansar y avanzar en la planeación de las actividades como las mañaneras.

La titular del Ejecutivo federal señaló que también utilizará estos días para organizar temas relacionados con su agenda pública, particularmente la planeación de las conferencias matutinas correspondientes al mes de abril.

“Voy a aprovechar para realizar algunas cuestiones de planeación para las próximas semanas, por ejemplo las mañaneras de todo el mes de abril, y al mismo tiempo descansar un poco y pasarla con mi esposo Jesús”, comentó.

También en su momento envió un mensaje a la ciudadanía con motivo del periodo vacacional, deseando que las familias mexicanas puedan convivir y disfrutar estos días.

“Este fin de semana, jueves, viernes, sábado y domingo, les deseo que la pasen con su familia. Mucho cariño a todas y todos, y que tengan unas buenas vacaciones”, expresó.

Aprovecha para visitar a su nieto

A través de un video difundido en redes sociales, la mandataria recorrió los pasillos de Palacio Nacional, donde incluso saludó a un gato llamado “Coco”, mientras compartía detalles sobre sus actividades para este periodo vacacional.

Sheinbaum explicó que decidió quedarse en la capital del país junto con su esposo, Jesús María Tarriba, para dedicar tiempo tanto a asuntos personales como laborales.

“Ahora en Semana Santa decidí con Jesús, mi esposo, que nos íbamos a quedar aquí en la Ciudad de México. Voy a aprovechar para visitar a mi nieto Pablo y a mi hijo Rodrigo”, expresó.