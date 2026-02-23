El ascenso y caída de “El Mencho”, líder del CJNG

De acuerdo con fuentes federales, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido por fuerzas federales el día de ayer.

En el transcurso del domingo se registraron diversos operativos en el municipio de Talpa de Allende.

“El Mencho” había estado involucrado en actividades de tráfico de drogas desde 1990.

En 1994, la corte estadounidense del Distrito Norte de California lo había sentenciado a tres años de cárcel por conspiración para distribuir heroína.

Tras su liberación regresó a México, donde trabajó como agente de policía en Cabo Corrientes y Tomatlán, en Jalisco; después dejó la corporación y se unió al Cártel del Milenio. Además, estaba relacionado con Ignacio Coronel Villarreal, “Nacho Coronel”.

De acuerdo a “Insight Crime”, en 2010, luego de la muerte de “Nacho Coronel” y la detención del líder del Cártel del Milenio, Óscar Orlando Nava Valencia, “El Lobo”, el Cártel del Milenio se dividió en “Los Torcidos” y “La Resistencia”.

“Los Torcidos” pasaron a ser el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y “El Mencho” como su líder.

La historia del ataque a Omar García Harfuch

El cártel del que Oseguera Cervantes era fundador y líder, es responsabilizado por numerosos homicidios contra grupos rivales y ataques contra fuerzas de seguridad, además de presuntos intentos de asesinato contra funcionarios públicos.

Entre uno de esos intentos se encuentra el de Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La mañana del pasado 26 de junio de 2020, García Harfuch fue víctima de un atentado en la colonia Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo. El mismo funcionario atribuyó la agresión al CJNG.

La emboscada ocurrió cerca de las 18:30 horas, cuando alrededor de 28 sicarios provenientes de Jalisco, Nayarit, Chihuahua, Michoacán, Ciudad de México y un colombiano ejecutaron el plan. Cabe destacar que una semana antes Harfuch había sido amenazado de muerte.

La agresión contra el funcionario dejó como consecuencia a tres personas muertas, cinco lesionadas, 19 detenidas y cientos de casquillos de alto calibre percutidos sobre Paseo de la Reforma y Monte Blanco.

Tras la agresión se logró la detención de José Armando “N”, “El Vaca”, acusado de ser el autor intelectual de la emboscada, así como uno de los principales sicarios del cártel.