El autoritarismo no trae seguridad: Sheinbaum

Con una estrategia basada en la atención a las causas, Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la Presidencia de México por la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena-PT-PVEM), puntualizó que en el segundo piso de la 4T la prioridad seguirá siendo llevar seguridad a cada rincón de México, lo que se logrará al continuar abriendo los derechos universales para todos los mexicanos y mexicanas, contrario a lo que sucedió en el pasado en los gobiernos neoliberales cuyo autoritarismo afectó el desarrollo de la nación.

“Vamos a traer paz y seguridad a Zacatecas y a todo México. No es un asunto de mano dura, no nos confundamos, porque el autoritarismo no lleva a ningún lado, más que a acabar con la democracia y con las libertades del pueblo, es un asunto de justicia”, puntualizó.

Al respecto explicó que como parte de la atención a las causas, en Zacatecas no solo se pondrá énfasis en el apoyo a los jóvenes con la apertura de más preparatorias y universidades, sino que también se impulsará el desarrollo de la región con obras que permitan una mayor conectividad del estado.

“Vamos a seguir ayudando a Zacatecas, vamos a apoyar en obras hidráulicas, en infraestructura para carreteras, estatales, federales y vamos a seguir haciendo de México, el mejor país del mundo”, agregó.

Contrincantes utilizarán fake news en debate

En otro tema, la candidata presidencial alertó que sus contrincantes van a utilizar fake news y mentiras durante el primer debate presidencial para afectar su proyecto de la autollamada Cuarta Transformación.

No obstante, la candidata de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde aseguró que estará preparada para llevar propuestas en educación, salud, corrupción y grupos vulnerables, temas que se abordarán en el encuentro que se llevará acabó este domingo.

Luego que en una asamblea en el centro de Aguascalientes hizo un llamado a “tomar todo lo que les den, pero nunca entregar la credencial de elector”, Sheinbaum hizo un llamado al INE a ser vigilantes de estas situaciones que ocurren en el país.

“Sobre el tema de la compra del voto, lamentablemente todavía hay lugares, donde esto ocurre, nosotros estamos en contra de ello”, destacó la candidata presidencial.

Así también destacó la creación de dos nuevas rutas ferroviarias, México-Querétaro-León-Aguascalientes y Aguascalientes-Chihuahua-Ciudad Juárez.