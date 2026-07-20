El barco de la 4T se hunde: Manuel Añorve Baños

“El barco de la llamada 4T se está hundiendo y hoy el lema ya no es ‘primero los pobres’, es ‘sálvese quien pueda’, mientras muchos funcionarios de ese partido que están señalados corren al exterior a tocar las puertas para salvar el pellejo, lo que confirma que Morena es un narco partido”, aseguró el senador Manuel Añorve Baños.

En redes sociales, señaló que es muy grave lo que está sucediendo con los integrantes de este movimiento, tras los señalamientos contra la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila.

Recordó que desde Palenque se confirma lo que se ha venido repitiendo: la línea es “si cae uno, caen todos”.

Dijo que por eso los morenistas defiendan su movimiento, el de la 4T, que va en picada, porque ahora ya todo mundo es informante. “El barco ya cruje, se está hundiendo, y cuando el barco se hunde, pues ya lo vieron, todo mundo intenta salvarse”, subrayó.

Afirmó que aunque desde la mañanera se trate de minimizar lo que ocurre, la realidad salta a la vista porque, además, no solo es el caso de la aún gobernadora.

Añadió que si a esto se le agrega el caso de Sinaloa, donde desde Palacio Nacional no se cansan de pedir pruebas.

Añorve reiteró que “no se pueden minimizar las acusaciones, esa relación mortífera entre distinguidos miembros de la 4T del gobierno de México con la delincuencia organizada, con el narcotráfico, porque esto está suficientemente documentado”.