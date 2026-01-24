El Botox duerme en la Femdo tras detención

El líder de la célula delictiva “Los Blancos de Troya”, César Alejandro Sepúlveda Arellano, “El Botox”, pasó la noche en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), de la Fiscalía General de la República (FGR), en espera de ser trasladado a algún penal federal, probablemente al de máxima de seguridad del Altiplano, lo que podría ocurrir este viernes.

Cabe recordar que la Fiscalía General de la República (FGR), que lo tiene a su disposición, cuenta con 48 horas para presentarlo ante el juez que lo requiere para calificar la detención realizada por el Ejército, Guardia Nacional (GN), Guardia Civil y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán y resolver la situación jurídica por los delitos que se les imputan.

A “El Botox” y a sus dos escoltas con los que fue detenido en la comunidad de Santa Ana Amatlán, municipio de Buenavista Tomatlán, se les practicaron exámenes médicos para certificar su estado de salud y se les tomó su declaración, así como diversas diligencias de ley.

“Los Blancos de Troya”, el terror para Michoacán

En 2015, “Los Blancos de Troya” surgieron en el municipio de Apatzingán, corazón de la Tierra Caliente de Michoacán, con un mensaje en Facebook en el que anunciaron que su función sería proteger y defender a los ciudadanos del crimen organizado.

Acusaron al gobierno de dividir a los grupos comunitarios. “Queremos gente productiva que produzca trabajo, ya que en Apatzingán no contamos con ninguna fábrica de trabajo por parte del gobierno, nosotros los apatzinguenses somos los que generamos empleos en toda la región de Apatzingán y sus alrededores, porque el gobierno se encargó de separar a los grupos comunitarios y hacerlos rivales”, señalaron.

Delitos de extorsión y secuestros

Autoridades federales aseguran que “Los Blancos de Troya” cuentan con una amplia capacidad de fuego por la posesión de armas de grueso calibre, drones con “bombas” y artefactos explosivos improvisados tipo minas antipersonales, los cuales son utilizados para blindar la zona de resguardo del líder delictivo e impedir el acceso de autoridades o células antagónicas. Se identificó que también utiliza los drones como un sistema de vigilancia.

Al momento se sabe que cuenta con siete órdenes de aprehensión por delitos de extorsión agravada y homicidio calificado.

Había sido detenido en 2018 en Morelos

Además, la primera detención de César Alejandro Sepúlveda ocurrió en Morelos, en agosto de 2018, al cierre del sexenio de Graco Ramírez (2012-2018), luego de perpetrar un presunto secuestro en esta ciudad.

“El Botox” fue puesto a disposición del Ministerio Público (MP) federal, ya que también llevaba armas de grueso calibre, sin embargo, alcanzó su libertad 20 meses después y acto siguiente viajó a Michoacán para fortalecer y liderar a “Los Blancos de Troya”, junto a sus familiares, como su hijo César Alejandro Sepúlveda Valencia, detenido previamente, y su hermano Andrés Alejandro Sepúlveda Álvarez, “El Fresa”, de acuerdo con reportes extraoficiales.