El Botox, principal extorsionador de limoneros, detenido

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que fue detenido “El Botox”, objetivo prioritario y generador de violencia en Michoacán.

En redes sociales, el titular de la SSPC dio a conocer que tras una operación conjunta fue capturado a quien se le identificó como el principal extorsionador de limoneros y responsable de varios homicidios, entre ellos el del líder limonero, Bernardo Bravo.

Indicó que “El Botox” contaba con varias órdenes de aprehensión y usaba explosivos contra las autoridades en Michoacán.

Comentó que la última orden de aprehensión fue por el asesinato del líder limonero de Michoacán, Bernardo Bravo.

Llega a CDMX y es llevado a la Femdo

Tras ser trasladado vía aérea a la Ciudad de México, luego de ser detenido en la comunidad de Santa Ana Amatlán, César Alejandro Sepúlveda “N”, “El Botox”, fue ingresado a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo).

Un convoy de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) lo llevó del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a la Femdo, de la Fiscalía General de la República, junto con dos hombres más con los que fue capturado este jueves.

De acuerdo con investigaciones ministeriales, “El Botox” encabezaba Los Blancos de Troya, uno de los principales grupos delictivos generadores de violencia en la región de Tierra Caliente, Michoacán, con alianza con Los Viagras y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Se tiene conocimiento que dicho grupo criminal opera en los municipios de Aguililla, Apatzingán, Buenavista, Chinicuila, Churumuco, Coalcomán, Gabriel Zamora, Múgica, Parácuaro y Tepalcatepec.

Su bastión se encuentra en la comunidad Cenobio Moreno, perteneciente al municipio de Apatzingán.

Envío de capos para evitar alianzas criminales

En otro tema y tras la tercera entrega de 37 narcotraficantes mexicanos, Omar García Harfuch indicó que el traslado de capos de México a Estados Unidos fue para evitar delitos como extorsiones y homicidios, así como alianzas criminales.

“Todas estas personas, como bien saben, lamentablemente dentro de prisiones, muchas veces generan alianzas entre otros grupos y lamentablemente, en varios lugares donde están recluidos, tienen la oportunidad de continuar delinquiendo”.

Tema de huachicol no es un trabajo terminado

Así también, el secretario aceptó que el huachicol no está controlado.

“No es un trabajo terminado, es algo que tenemos como prioridad por instrucción de la presidenta en todo el país”, dijo el titular de la SSPC.

“Tenemos bastantes aseguramientos, cateos que se han hecho con la FGR, también con la Fiscalía local; no es que esté controlado, lo que hemos hecho es estarlo combatiendo continuamente”.

Y tras la detención de policías municipales de Puebla por estar presuntamente vinculados con el grupo delictivo La Barredora del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), García Harfuch informó que continuarán las investigaciones.

“Sí hay más personas involucradas, sí hay otras órdenes de aprehensión no necesariamente de policías estatales, de civiles que se van a cumplimentar. Si llegara a resultar otro vínculo de algún policía estatal, pues por supuesto será detenido”, dijo.