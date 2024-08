“El Bótox”, responsable de extorsiones

“El Botox” es señalado de asesinatos de políticos, mandos policiales y de familias completas. Cortesía

César Arellano Sepúlveda, “El Bótox”, responsable de asesinatos y de la extorsión al sector limonero, dio la orden este sábado de bloquear carreteras, colocar poncha llantas y asesinar a elementos de seguridad estatales y federales.

El líder criminal del cártel de “Los Viagras” reaccionó a los operativos en su contra, desplegados por fuerzas estatales y federales e instruyó los ataques a su estructura delictiva.

Las áreas de inteligencia intervinieron una de las radio frecuencias que utiliza el líder criminal, para comunicarse con sus subordinados, en las que da las órdenes.

Aquí, una parte de lo que dice César Arellano, en el audio de cuatro minutos y 26 segundos al que tuvo acceso este medio de comunicación y en el que las autoridades confirmaron la autenticidad de su voz:

César Arellano: “Lleven todo para que los suelten los morrillos. Lleven todo a la verga, para que lo suelten esos morrillos. Ciérrenme la carretera de Apatzingán a Tepeque (Tepalcatepec) y quémenla y donde quiera avienten clavos; pónganse a poner clavos (ponchallantas) para rápido. Por todos lados, hasta por ‘Los Viagras’, por dónde están ‘Los Viagras’ (Santa Ana, municipio de Buenavista), para rápido”.

Desconocido: “Aguas por ahí van unas tres unidades (de seguridad) con una distancia (inaudible)”.

Desconocido: “Copiado, copiado”.

César Arellano: “Sí, está copiado aquí y los que vayan por la carretera hay que ver la manera de poncharlos. A trabajar todos, llamen a los amigos y a trabajar todos, a hacer desmadre. Nomás no quiero que me quemen ni un carro, al cabo es sábado. Bloqueen todo a la verga. No pasa nada”.

Desconocido: “Por ahí van cinco rápidas (camionetas patrullas) ahí por la plaza”.

César Arellano: “Todos los días nos vamos a acomodar para hacer eso”.

Desconocido: “Ya van todas las unidades rumbo a la lata y otras unidades rumbo a la barricada del mercadito”.

En este primer audio, unos de sus halcones alerta a “El Botox”, de más camionetas de fuerzas estatales y federales, en otras de las áreas y que traen las torretas prendidas.

En otros de los audios, se escucha al mismo César Arellano, advertir que va a ampliar su ofensiva criminal a otros municipios como Apatzingán y Uruapan.