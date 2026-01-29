El capital humano en el futuro

Un elemento esencial para el desarrollo humano es la capacidad de administrar los recursos con los que cuenta para cubrir las necesidades del desenvolvimiento de la vida cotidiana de sus comunidades. Debido a ello, los estudios económicos se vuelven estructurales para lograr el progreso y preservación de la humanidad misma.

El fenómeno de la globalización es algo ineludible. Por más que un gobierno intente cerrar sus fronteras, es casi imposible evitar en su totalidad la influencia e intervención de otros Estados, así como de los diversos sectores relevantes en el ámbito económico.

Como resultado, se ha vuelto un área común el celebrar foros y cumbres internacionales enfocados, precisamente, en el análisis y tratamiento de las condiciones en las que se desenvuelve la humanidad, buscando resolver problemáticas globales a corto, mediano y largo plazo.

Si bien el foro de coordinación política macroeconómica más reconocido es el G20, cierto es que existen otros que también cuentan con gran relevancia. Uno de ellos es el Foro Económico Mundial, un evento anual que se celebró del 19 al 23 de enero, en Davos, Suiza.

Los cinco temas centrales dentro del foro fueron: la cooperación internacional frente a las tensiones comerciales y geopolíticas; el surgimiento de nuevas fuentes y vías de comercio global e inversión basadas en modelos de sustentabilidad; el mejoramiento del capital humano a través de educación y la utilización de nuevas herramientas tecnológicas; el uso responsable de esas nuevas tecnologías; y, la integración de todos estos elementos en un marco de sostenibilidad ambiental.

Aunque todos los tópicos son de suma trascendencia, merece una mención especial el relativo a la inversión en capital humano. Dentro de este marco de desarrollo globalizador, cierto es que las nuevas tecnologías se están involucrando cada vez más en la manera en la que se llevan a cabo diversas profesiones y en la forma en que se desenvuelve la sociedad.

El progreso tecnológico en los últimos tiempos ha permitido el surgimiento de nuevas herramientas que han facilitado el desarrollo de múltiples actividades.

Sin embargo, también ha generado una dependencia notoria en ellas; los sistemas educativos deben de fomentar en los estudiantes el desarrollo de las habilidades necesarias para utilizarlas, pero sin dejar de lado un elemento esencial: su consciencia crítica. De ello dependerá en gran medida la relevancia del capital humano en diversas profesiones a largo plazo.