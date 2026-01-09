El Chalamán busca impedir ser extraditado a EE. UU.

Un Tribunal Colegiado admitió a trámite un recurso revisión que José Luis Sánchez Valencia, “Chalamán”, identificado como tío del capo Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, interpuso luego de que un juez federal dejó sin efecto el amparo que solicitó contra su expulsión o destierro del país.

Tras ser detenido en Colima, en agosto del año pasado, el operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) inició un juicio de amparo en el que el Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México le concedió la suspensión de plano que frenó su expulsión, destierro o entrega al gobierno de Estados Unidos de América.

Sin embargo, en noviembre de 2025, el titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Penal determinó sobreseer el asunto de Sánchez Valencia, quien hace unos días impugnó la resolución ante el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.