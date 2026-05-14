El Chapo pide liberación anticipada

Una nueva carta, supuestamente de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, a la Corte de Distrito Este se difundió el miércoles. En ella, insiste en que él no cometió los crímenes que se le imputan y pide se le aplique la First Step Act, una ley que permite la liberación anticipada en ciertos casos.

En la carta, la séptima de las últimas semanas, escrita en inglés, vuelve a pedir su extradición a México y pide la aplicación de la First Step Act, al señalar que “no he cometido ningún crimen” contra el pueblo estadounidense.

Repite que “en México tampoco hice daño a mi gente” y acusa al gobierno mexicano “de dañar a mi pueblo con armas y de matarlos y culparme”.

Exige también la protección de su derecho a información, asesoría legal y a mantener comunicaciones.

El mexicano, quien fuera líder del Cártel de Sinaloa (CS), firma la carta como Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Los abogados del mexicano acusan las condiciones severas de reclusión en que permanece su cliente, quien pasa el tiempo aislado.