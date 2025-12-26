El chavismo saca de la cárcel a 72 presos políticos

Familiares y defensores de derechos humanos confirmaron este jueves la excarcelación de al menos 72 presos políticos en Venezuela, una decisión del gobierno de Nicolás Maduro que coincide con la Navidad.

Al 10 de diciembre último, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón contabilizaba mil 084 presos políticos en el país sudamericano, con lo cual tras estas liberaciones en el día de Navidad permanecen en prisión más de mil personas, incluyendo extranjeros, por razones políticas.

El propio gobierno no ha difundido aún una lista oficial. Ni el ministerio de prisiones ni la fiscalía han dado cuenta de la salida de prisión de estos detenidos por razones políticas, ni bajo qué condiciones ocurrieron estas excarcelaciones que confirmaron tanto el Comité de Presos Políticos de Venezuela como Madres en Defensa de la Verdad, otra entidad que reúne a familiares de personas detenidas en el contexto de la represión postelectoral de 2024.

Entre los excarcelados figuran tres adolescentes detenidos en el estado de La Guaira, en las inmediaciones de Caracas, según confirmó la red Madres en Defensa de la Verdad, a través de su cuenta en redes sociales.

Las excarcelaciones tuvieron lugar en Tocorón, cárcel ubicada en el estado Aragua, a unos 100 kilómetros de Caracas, en la prisión de mujeres Las Crisálidas, en Los Teques, a unos 40 kilómetros de la capital y las ya mencionadas en La Guaira.

Ninguna de las ONG que dieron los reportes informaron sobre liberaciones en El Rodeo I, una cárcel en las afueras de Caracas que ha sido objeto de diversas denuncias en los últimos días.

En los días previos, la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones se hizo eco de una denuncia de gran impacto. Los presos políticos de esa cárcel habrían sido amenazados de ser usados como “escudos humanos” por el chavismo en caso de que se produzcan ataques militares de Estados Unidos.