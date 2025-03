Juan Carlos Félix Gastélum “El Chavo Félix”, identificado como yerno del capo Ismael Zambada García “El Mayo”, se desistió de la demanda de amparo que tramitó hace unos días por presuntos malos tratos y falta de atención médica en el penal del Altiplano, donde se encuentra recluido desde enero de este año, tras ser detenido por el Ejército y la GN.

Al ser visitado por un actuario para notificarle la suspensión de oficio y de plano que un juez le concedió contra tortura y malos tratos, “El Chavo Félix” dijo que se encuentra bien y no ha sido torturado.

“No ratifico la demanda de amparo. No he sido torturado y no sufro de malos tratos y me encuentro bien”, aseguró.

De esta manera, el titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, Juan Pablo Cortés Torres, dio por no presentada la demanda de amparo de Félix Gastélum, toda vez que no la ratificó y en la cual no obra firma autógrafa.