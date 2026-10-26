El Colegio La Salle de Tuxtla recibe el Premio Chiapas al Ahorro y Eficiencia Energética

El Colegio La Salle de Tuxtla fue reconocido como ganador del Premio Chiapas al Ahorro y Eficiencia Energética, en la categoría de Comercios y Servicios Pequeños, por las acciones implementadas para promover el uso responsable de la energía y contribuir a la sustentabilidad en el estado.

El galardón fue recibido por el director general del colegio, Mtro. Gerardo Antonio Díaz Jiménez, en compañía de la directora administrativa, C. P. Delmy María Ovando Molina, en una ceremonia que contó con la presencia de autoridades estatales y representantes de diversos sectores.

El presídium estuvo integrado por la presidenta del H. Congreso del Estado, diputada Marcela Castillo Atristain; el secretario de Gobernación, Dr. Jorge Enrique Hernández Bielma, y la secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural, Mtra. Malena Torres Abarca, entre otras personalidades destacadas.

La distinción fue otorgada tras un proceso de evaluación a cargo del Comité Organizador, integrado por la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (SEMAHN), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado de Chiapas (CIME Chiapas).

Entre las principales acciones de eficiencia energética implementadas por el Colegio La Salle de Tuxtla destacan la instalación de luminarias LED, el uso de luminarias solares en exteriores, la incorporación de equipos de aire acondicionado con tecnología Inverter y el aprovechamiento de la energía solar mediante paneles fotovoltaicos.

Estas iniciativas reflejan el compromiso de la institución con la optimización de los recursos, el uso eficiente de la energía y la adopción de prácticas responsables con el medio ambiente.La obtención de este galardón representa un impulso para continuar fortaleciendo las acciones de sustentabilidad dentro de la comunidad educativa y fomentar entre las nuevas generaciones una cultura de responsabilidad ambiental.

Con este reconocimiento, el Colegio La Salle de Tuxtla refrenda su compromiso con la formación integral de sus estudiantes y con la construcción de un futuro más sustentable para Chiapas.