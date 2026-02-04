El Compa Güero, implicado en ataque contra diputados

Jesús Emir “El Compa Güero” y/o “Radio 13”, detenido en Culiacán en relación con el atentado a balazos que fueron objeto el líder estatal de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, y la diputada local, Elizabet Montoya Ojeda, fungió como empleado del ayuntamiento de Culiacán, entre los años 2018 y el 2021.

En los archivos del municipio de la capital del estado, no se especifica la fecha exacta en 2018 de su alta como empleado, con cargo de auxiliar administrativo A, con un salario mensual de siete mil pesos.

Sin embargo, se conoce que en los últimos meses de la administración del alcalde en funciones, el priista Jesús Valdez Palazuelos, fue asignado a dicha área y continúo laborando en casi todo el primer periodo del presidente municipal de Morena, Jesús Estrada Ferreiro.

Rocha Moya, confió que con la captura de Jesús Emir “N” “el Radio 13”, en breve caerán el resto de los atacantes.