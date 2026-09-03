El crimen exige salida de operativo federal

El crimen organizado colgó mantas en los municipios de Cuernavaca, Atlatlahucan, Yautepec y Cuautla, Morelos, para pedir a la gobernadora Margarita González Saravia solicitar la retirada del operativo que mantiene el Gobierno de México desde julio pasado, con presencia policial y fuerzas castrenses.

“Le pedimos de antemano nos deje trabajar y saque al gobierno de Omar García Harfuch que solamente viene a robar al pueblo de Morelos. Este es el primer y último aviso. Dejen de apoyar a todas las lacras del estado de Morelos”, citan las mantas firmadas por los supuestos comandantes “Griego” y “Roke”.

En julio pasado los gobiernos estatal y federal pusieron en marcha el Plan Cuautla para frenar el reclutamiento criminal en la zona oriente de Morelos, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su última visita a Morelos. El jueves estará nuevamente en el estado en ocasión de su segundo informe de labores.

Una de las lonas fue tendida en la carretera federal México-Cuautla, en el puente peatonal de la comunidad de Cerritos, correspondiente al municipio de Atlatlahucan, donde se registró la reunión de alcaldes y exalcaldes de Morelos con el jefe del Cártel del Pacífico en Morelos, Júpiter Araujo Bernard, “El Barbas”.

En Cuautla, zona donde colgaron las mantas, hallaron los cuerpos calcinados de un hombre y una mujer bajo el puente denominado La Cartonera, en la colonia Tepeyac.

El hallazgo se registró a las 06:46 horas, luego de que llamadas a emergencias alertaran sobre dos personas envueltas en llamas en el sitio.

Elementos de la policía municipal y paramédicos acudieron, confirmando que las dos víctimas ya no presentaban signos vitales y mostraban quemaduras de tercer grado en la totalidad del cuerpo.