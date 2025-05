El cuidado al centro

La Suprema Corte acaba de pronunciarse sobre algo que, aunque parezca obvio, aún no se traduce en justicia: cuidar no es una tarea exclusiva de las mujeres. En una decisión reciente, el pleno invalidó porciones del artículo 29 de la ley laboral de Baja California Sur que otorgaban licencias de maternidad y paternidad diferenciadas para hombres y mujeres, perpetuando la idea de que solo las madres son las responsables del cuidado. Mientras a ellas se les reconocían tres meses de licencia, a los padres apenas diez días. Y eso, en el mejor de los casos. La Corte fue clara: esa distinción es inconstitucional. El Estado no puede seguir posicionando las labores de cuidado como un deber prácticamente exclusivo de las mujeres. También precisó que los tres meses adicionales de licencia por nacimiento con discapacidad deben aplicarse a ambos progenitores. Y que los derechos vinculados a la lactancia no pueden retroceder: las mujeres deben tener derecho no solo a tiempos razonables para amamantar o extraer leche, sino